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Врачи определили, какие подростки наиболее склонны к опасным играм

Наталья КУЗНЕЦОВА // 15.12.2016
Исследование провел клинический психотерапевтический центр республики.

Фото: Наталья Кузнецова

Республиканский клинический психотерапевтический центр обобщил информацию о подростках, которые проходили лечение в медицинской организации. По итогам анализа выяснилось, что среднестатистический подросток, склонный к суициду. - мальчик 11-12 лет или девочка 13-14 лет. Они живет в городе, учится в школе. Семья, как правило, неполная, причем мама курит, а порой и пьет. У ребенка дома - компьютер старой конфигурации или гаджет. Именно такие подростки чаще всего состоят в группах суицидальной направленности, в которых их зачастую доводят до самоубийства через различные квесты.
- Главная причина - скучно, - пояснил мотивацию подростков в своем выступлении главврач психотерапевтического центра Ильгиз Тимербулатов. 
Интернет-зависимость, как отмечают врачи, сходна с наркотической: с увлечением играми и соцсетями в мозге образуются особые вещества, именно поэтому от нее так тяжело избавиться.

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