Врачи определили, какие подростки наиболее склонны к опасным играм

Наталья КУЗНЕЦОВА

Исследование провел клинический психотерапевтический центр республики.

Фото: Наталья Кузнецова

Республиканский клинический психотерапевтический центр обобщил информацию о подростках, которые проходили лечение в медицинской организации. По итогам анализа выяснилось, что среднестатистический подросток, склонный к суициду. - мальчик 11-12 лет или девочка 13-14 лет. Они живет в городе, учится в школе. Семья, как правило, неполная, причем мама курит, а порой и пьет. У ребенка дома - компьютер старой конфигурации или гаджет. Именно такие подростки чаще всего состоят в группах суицидальной направленности, в которых их зачастую доводят до самоубийства через различные квесты.

- Главная причина - скучно, - пояснил мотивацию подростков в своем выступлении главврач психотерапевтического центра Ильгиз Тимербулатов.

Интернет-зависимость, как отмечают врачи, сходна с наркотической: с увлечением играми и соцсетями в мозге образуются особые вещества, именно поэтому от нее так тяжело избавиться.