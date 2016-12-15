|
15 декабря, четверг
|
СЕГО ДНЯ
Врачи определили, какие подростки наиболее склонны к опасным играм// 15.12.2016
Исследование провел клинический психотерапевтический центр республики.
Фото: Наталья Кузнецова
Республиканский клинический психотерапевтический центр обобщил информацию о подростках, которые проходили лечение в медицинской организации. По итогам анализа выяснилось, что среднестатистический подросток, склонный к суициду. - мальчик 11-12 лет или девочка 13-14 лет. Они живет в городе, учится в школе. Семья, как правило, неполная, причем мама курит, а порой и пьет. У ребенка дома - компьютер старой конфигурации или гаджет. Именно такие подростки чаще всего состоят в группах суицидальной направленности, в которых их зачастую доводят до самоубийства через различные квесты.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
15.12.2016 // СПОРТ
Марат Магадеев: Уфа получила заявку от команды-участницы ЧМ-2018
15.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Швейцария вернула активы бывшего "давальца" башкирских нефтезаводов
15.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
У уфимских девчонок и мальчишек появилась возможность бесплатно сходить в кино
15.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Как уфимцам выйти на новый уровень жизни
14.12.2016 // ХРОНОГРАФ
Фонд «Урал» выделил республиканскому онкологическому диспансеру 16 млн рублей
14.12.2016 // 5-Я КОЛОНКА
О современном состоянии башкирского национального движения
14.12.2016 // ПУЛЬС
«Роснефть» начала переговоры с «Системой» о покупке «Таргина» - Интерфакс
14.12.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии предприятия задолжали сотрудникам около четырех миллионов
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте