|
15 декабря, четверг
|
СЕГО ДНЯ
В Башкирии выделят грант на систему медиабезопасности в образовательной среде// 15.12.2016
Для работы с подростками планируется привлекать блогеров и волонтеров.
Фото: Наталья Кузнецова
На развитие системы медиабезопасности в образовательной среде будет выделен грант в сумме 5,5 миллионов рублей. Об этом сообщил сегодня на круглом столе по детским суицидам в Госсобрании республики замминистра образования Башкирии Филюс Миназов.
Существующие методы работы с подростками, как отметили участники круглого стола, не дают нужного результата. У учителей на дополнительные воспитательные беседы зачастую просто нет времени, а профессиональных психологов в школах не хватает. По словам Миназова, в 1362 школах региона сегодня всего около 500 психологов.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
15.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
У уфимских девчонок и мальчишек появилась возможность бесплатно сходить в кино
15.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Как уфимцам выйти на новый уровень жизни
14.12.2016 // ХРОНОГРАФ
Фонд «Урал» выделил республиканскому онкологическому диспансеру 16 млн рублей
14.12.2016 // 5-Я КОЛОНКА
О современном состоянии башкирского национального движения
14.12.2016 // ПУЛЬС
«Роснефть» начала переговоры с «Системой» о покупке «Таргина» - Интерфакс
14.12.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии предприятия задолжали сотрудникам около четырех миллионов
14.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Видео: В Стерлитамаке воспитатель детсада набросилась на мать избитого ребёнка
14.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Девушка из Башкирии сняла уже три фильма
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте