В Башкирии выделят грант на систему медиабезопасности в образовательной среде

Наталья КУЗНЕЦОВА

Для работы с подростками планируется привлекать блогеров и волонтеров.

Фото: Наталья Кузнецова

На развитие системы медиабезопасности в образовательной среде будет выделен грант в сумме 5,5 миллионов рублей. Об этом сообщил сегодня на круглом столе по детским суицидам в Госсобрании республики замминистра образования Башкирии Филюс Миназов.

- Для этой работы планируется привлекать блогеров, волонтеров, медиаторов, - сообщил Миназов.

Существующие методы работы с подростками, как отметили участники круглого стола, не дают нужного результата. У учителей на дополнительные воспитательные беседы зачастую просто нет времени, а профессиональных психологов в школах не хватает. По словам Миназова, в 1362 школах региона сегодня всего около 500 психологов.