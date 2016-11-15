В Башкирии с начала года 31 ребёнок свёл счёты с жизнью

Наталья КУЗНЕЦОВА

Большинство несовершеннолетних покончили с собой из-за несчастной любви, конфликтов с родными или их смерти.

Фото: Наталья Кузнецова

За девять месяцев этого года в республике зафиксировано 31 суицид несовершеннолетними. Об этом сообщила сегодня на круглом столе по профилактике суицидов в Уфе профильный специалист регионального следкома Светлана Капустина. В 31 случае попытка завершилась смертью ребенка. За указанный период возбуждено 10 уголовных дел, по двум проводится проверка, в остальных - отказано.

Следком сравнил число суицидов в Башкирии с городами и регионами России с населением от четырех миллионов человек ( население республики - прим.ред.)

- Башкирия занимает первое место, - сообщила Капустина. - В Москве, например, с населением более 12 миллионов человек - 22 факта, в Санкт-Петербурге с населением 5,2 миллиона - 5 фактов, в Свердловской области, где 4,3 миллиона - 16., в Ростовской области -12.

С 2011 года число суицидов в регионе остается стабильно высоким - от 28 до 48 попытки в год.

Большинство убивших себя - подростки от 14 до 18 лет. В 14 фактах они воспитывались в многодетных семьях. В 19 случаях - из сельской местности.

- Основных причин четыре, - сообщила представитель следкома. - В 11 случаях это конфликты с родными, смерть близких и привлечение внимания к себе. В десяти - взаимоотношения с противоположенным полом, несчастная любовь. В трех случаях - боязнь неопределённости будущего, неуспеваемость в школе. В двух - индвидуальные особенности несовершеннолетнего.