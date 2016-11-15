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Что говорят о задержании Алексея Улюкаева// 15.11.2016
Сегодня ночью министр экономического развития РФ был задержан по подозрению в получении взятки.
В ночь на 15 ноября по подозрению в получении взятки был задержан министр экономического развития России Алексей Улюкаев. Следствие считает, что он получил взятку в размере 2 млн долларов за выданную минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» (50% уставного капитала). Медиакорсеть узнала, что говорят об этом деле.
Президенту РФ Владимиру Путину докладывали об операции с ее начала
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин получал всю информацию о ходе оперативной разработки главы минэкономразвития Алексея Улюкаева, сообщает ТАСС.
- Президенту, конечно, доложено (о задержании Улюкаева), он в курсе. Ему было доложено собственно в момент начала оперативной разработки, то есть, он получал всю информацию, - цитирует слова господина Пескова издание.
Песков пояснил, что речь идет об очень серьезном обвинении, а «вердикт вынести относительно состоятельности этих обвинений может только суд».
Председатель правительства Дмитрий Медведев обсудил этот вопрос с Владимиром Путиным.
В Роснефти считают, что рисков для сделки по покупке «Башнефти» нет
«Роснефть» не видит рисков для сделки по покупке «Башнефти» из-за задержания министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщает РИА новости со ссылкой на представителя «Роснефти» Михаила Леонтьева.
- Это абсурд. Ну о чем вы? Это блестящая сделка, суперкорректная. Абсолютно не может сказаться. И вообще слушайте следственный комитет. Он, по-моему, ясно совершенно, недвусмысленно, сформулировал, что никаких претензий к «Роснефти» нет и быть не может. Никак не может сказаться, — сказал Леонтьев.
Министерство экономического развития продолжает работать
Министерство экономического развития России после задержания главы ведомства Алексея Улюкаева продолжает работать в штатном режиме, сообщает RNS со ссылкой на замглавы ведомства Евгения Елина.
- Конечно, никто не ожидал. Организация все равно работает, — сказал он.
ВТБ не получал претензий, связанных с приватизацией Башнефти
Правоохранительные органы не предъявляли претензий к группе ВТБ (ВТБ-Капитал выступал инвестиционным консультантом по этой сделке).
- К группе ВТБ не предъявлялось абсолютно никаких претензий со стороны правоохранительных органов относительно приватизации «Башнефти». Также мы не принимали участия ни в каких следственных действиях, для нас события этой ночи стали такой же новостью, как и для всех, - цитирует ТАСС сообщение компании.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что Улюкаев не ассоциировался с коррупцией
- У нас в глазах совсем не коррелируется Улюкаев с коррупционером и взяточником. Его взгляды были более направлены на развитие экономики, мы с этим связывали определенные надежды. Тем не менее если суд и следствие докажут его вину, этого никак нельзя прощать, такие вещи, — сказал Титов агентству РИА Новости.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал странной эту историю
- Сама эта история выглядит достаточно странной: как можно с той сделкой, которая с «Башнефтью» была произведена — как прямая сделка правительства с госкомпанией, обвинять, пусть даже ключевого министра, отвечающего за приватизацию, в неправильной оценке, в получении взятки? — РИА Новости цитирует слова Шохина.
Что означает задержание Улюкаева для Башкирии
Задержание Алексея Улюкаева означает, что продолжается межэлитарная борьба, считает политолог, бывший сотрудник администрации президента Башкирии Ростислав Мурзагулов:
- Эта борьба будет нарастать до тех пор, пока действующий президент не передаст свой пост преемнику согласно Конституции. «Башнефть» - один из последних серьезных активов, борьбу вокруг которого мы все наблюдали. Сначала вроде выигрывала одна группа, назовем её условно «либералы», потом – другая, «силовики». Хотя эти названия, конечно, условны. Для Башкирии во всём этом есть один большой минус. Есть такое понятие «старые деньги». Собственник должен долго владеть собственностью, чтобы он заботился о тех, кто вокруг нее. А у нынешних элит нет уверенности в том, что они сохранят свои активы надолго. Если бы «Башнефтью» лет шестьдесят владел некий условный местный Рокфелеллер, то он бы заботился о том, чтобы люди на этой территории думали о нем лучше и брал бы на себя серьезные социальные обязательства. Что ни говори про семью Рахимовых, при всех ее недостатках, они не отрывали себя от Башкирии, и Муртаза Губайдуллович такие, достаточно высокие, обязательства на себя брал. Будем надеяться, что и новые владельцы, новая элита будет вести себя социально ответственно и будет думать, что она здесь надолго.
Для Башкирии особых последствий задержание Улюкаева не принесет, считает общественный деятель, бывший сотрудник правительства РБ Азамат Галин:
- Для «Башнефти» и региона задержание последствий не принесет - отмены сделки не будет. «Роснефть» купила «Башнефть» с премией по рынку. Из релиза следкома России цитирую: «Улюкаев вымогал взятку». Ключевое слово здесь – вымогал. Вопрос только в том, будет ли начальник Улюкаева - Медведев отвечать за подчиненного.
А вот как прокомментировал Медиакорсети происходящее политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев:
- Позиция Улюкаева по «Башнефти» была не в пользу слияния двух госкомпаний. Потом он неожиданно передумал. Цена решения теперь известна. Кто-то скажет, что это может быть местью за препятствия «Роснефти» в приватизации «Башнефти», но сам факт, что даже «Роснефть» не может решать вопросы без взяток, это все-таки удар по имиджу всесильного Сечина. Я думаю, что главное тут все-таки - системная борьба с коррупцией. «Роснефть» помогла силовикам, силовики принесли президенту крупную рыбу.
- Позиции Хамитова не пострадают, он колебался вместе с генеральной линией, - добавил эксперт.
В администрации главы региона для комментариев по ситуации были недоступны, в компании «Башнефть» ситуацию не комментируют.
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