|
15 ноября, вторник
|
СЕГО ДНЯ
Ирек Ялалов: Коттеджи признают памятниками, потому что в них живут купцы// 15.11.2016
По мнению главы администрации, общественники и эксперты часто необъективны к старым зданиям.
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов считает, что многие общественники и эксперты в последние годы чрезмерно увлеклись, выступая за сохранение объектов культурного наследия в городе. По его мнению, далеко не каждое старое здание в городе представляет большую ценность.
- Администрация очень многое для этого делает, но любой деревянный дом, которому более 50-ти лет, считать объектом культурного наследия, ну, наверное, тоже увлекаться не стоит, - сказал Ялалов сегодня на утренней оперативке. - У нас 13 тысяч домов, 70 процентов старше 50 лет. Меня за это часто критикуют, в том числе общественники, но есть четкое определение памятника культурного наследия. Любой дом, в котором когда-то жил купец, автоматически не становится памятником. Через 50 лет тогда мы все коттеджи признаем памятниками, потому что в них живут купцы.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
15.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Ирек Ялалов предложил переодеть продавцов под Новый год
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
15.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Ирек Ялалов предложил переодеть продавцов под Новый год
15.11.2016 // МОЛНИЯ
Министр экономразвития России Улюкаев взят под стражу из-за «Башнефти»
14.11.2016 // ПОЛЕЗНО
Жители Башкирии в 2017 году будут отдыхать 121 день
14.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Несостоявшийся депутат в Госдуму от Башкирии предъявил иск к «Башнефти»
14.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирию придет 30-градусный мороз
14.11.2016 // ПУЛЬС
МУЭТ умер, да здравствует МУЭТ
14.11.2016 // ФОТОФАКТ
Уфимские споттеры встретили омских коллег и провели экскурсию
14.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе стали доступны квартиры с видом на Белую
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов России Зухра Буракаева рассуждает о бурзянских мальчиках с топорами.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте