Ирек Ялалов: Коттеджи признают памятниками, потому что в них живут купцы

Наталья КУЗНЕЦОВА

По мнению главы администрации, общественники и эксперты часто необъективны к старым зданиям.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов считает, что многие общественники и эксперты в последние годы чрезмерно увлеклись, выступая за сохранение объектов культурного наследия в городе. По его мнению, далеко не каждое старое здание в городе представляет большую ценность.

- Администрация очень многое для этого делает, но любой деревянный дом, которому более 50-ти лет, считать объектом культурного наследия, ну, наверное, тоже увлекаться не стоит, - сказал Ялалов сегодня на утренней оперативке. - У нас 13 тысяч домов, 70 процентов старше 50 лет. Меня за это часто критикуют, в том числе общественники, но есть четкое определение памятника культурного наследия. Любой дом, в котором когда-то жил купец, автоматически не становится памятником. Через 50 лет тогда мы все коттеджи признаем памятниками, потому что в них живут купцы.