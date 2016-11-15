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СЕГО ДНЯ

Ирек Ялалов предложил переодеть продавцов под Новый год

Наталья КУЗНЕЦОВА // 15.11.2016
Глава администрации предложил устраивать в местах торговли народные гулянья.

Фото: Наталья Кузнецова

Ирек Ялалов считает, что ярмарки, которые традиционно проводятся в городе в осенне-зимний сезон, надо проводить не в том формате, который есть сейчас. На них, по его мнению, помимо торговли должна быть организована развлекательная программа. 
- Сейчас я считаю, у нас не ярмарки, это просто торговля под открытым небом, - заявил сегодня Ялалов на утренней оперативке в мэрии. - В Москве, например, ярмарки стилизованы под русские народные сказки. Мы так пока не торгуем. У нас так: приехали, разложили, уехали, мусор после себя оставили. Пора переходить от ярмарок 90-х к ярмаркам 2016 года.
Глава администрации считает, что минимум одна такая площадка в городе должна появитmся. Начать он предложил с ярмарок, которые будут проводиться в новогодние праздники. Денег из бюджета, как он дал понять, на это не предусмотрено, но организаторы и участники могут обойтись своими средствами.
- Ничего страшного не произойдет, если продавцы оденутся понаряднее, - заметил он.

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