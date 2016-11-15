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СЕГО ДНЯ
Ирек Ялалов предложил переодеть продавцов под Новый год// 15.11.2016
Глава администрации предложил устраивать в местах торговли народные гулянья.
Фото: Наталья Кузнецова
Ирек Ялалов считает, что ярмарки, которые традиционно проводятся в городе в осенне-зимний сезон, надо проводить не в том формате, который есть сейчас. На них, по его мнению, помимо торговли должна быть организована развлекательная программа.
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