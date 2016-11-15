Роснефть: «Башнефть» была приобретена в соответствии с законодательством РФ

Ольга КОРЗИК

Министр экономического развития Алексей Улюкаев задержан из-за "Башнефти".

Фото: Кристина Дейнеко

Пакет акций "Башнефти" был приобретен в соответствии с законодательством РФ на основе лучшего коммерческого предложения, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Роснефти».

Пакет акций "Башнефти" приобретен в соответствии с законодательством РФ на основе лучшего коммерческого предложения, сделанного Банку-оператору, - цитирует издание слова источника.

От комментариев по поводу действий следственного комитета компания отказалась.

Ночью 15 ноября следственный комитет РФ задержал министра экономического развития Алексея Улюкаева по подозрению в получении крупной взятки за выданную министерством положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть".

"Роснефть" 12 октября закрыла сделку по покупке 50,08% акций "Башнефти" за 329,69 млрд рублей.