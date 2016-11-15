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Роснефть: «Башнефть» была приобретена в соответствии с законодательством РФ// 15.11.2016
Министр экономического развития Алексей Улюкаев задержан из-за "Башнефти".
Фото: Кристина Дейнеко
Пакет акций "Башнефти" был приобретен в соответствии с законодательством РФ на основе лучшего коммерческого предложения, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Роснефти».
Пакет акций "Башнефти" приобретен в соответствии с законодательством РФ на основе лучшего коммерческого предложения, сделанного Банку-оператору, - цитирует издание слова источника.
От комментариев по поводу действий следственного комитета компания отказалась.
Ночью 15 ноября следственный комитет РФ задержал министра экономического развития Алексея Улюкаева по подозрению в получении крупной взятки за выданную министерством положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть".
"Роснефть" 12 октября закрыла сделку по покупке 50,08% акций "Башнефти" за 329,69 млрд рублей.
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