Три жителя Башкирии погибли в страшном ДТП в Тюменской области

Трагедия произошла сегодня.

Фото: «URA.Ru»

Страшная авария, в которой погибло пять человек, в том числе трое жителей Башкирии, произошла сегодня в Уватском районе на трассе Тюмень—Ханты-Мансийск, сообщает «URA.Ru»

ВАЗ-2107 при обгоне выехал на встречную полосу, зацепил «Шкоду» и в лобовую врезался в «Ладу Ларгус», сообщили изданию в ГИБДД Тюменской области.

Уже известно, что в «семерке» с тюменскими номерами находились два человека, в «Ларгусе» ехали четверо из Башкирии, в «Шкоде» с номером ХМАО находился лишь водитель. В аварии чудом выжили водитель «Шкоды» и 52-летний мужчина. Ехавший на пассажирском сиденье «Ларгуса». Он госпитализирован в областную больницу №20 в селе Уват.