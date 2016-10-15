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Три жителя Башкирии погибли в страшном ДТП в Тюменской области// 15.10.2016
Трагедия произошла сегодня.
Фото: «URA.Ru»
Страшная авария, в которой погибло пять человек, в том числе трое жителей Башкирии, произошла сегодня в Уватском районе на трассе Тюмень—Ханты-Мансийск, сообщает «URA.Ru»
ВАЗ-2107 при обгоне выехал на встречную полосу, зацепил «Шкоду» и в лобовую врезался в «Ладу Ларгус», сообщили изданию в ГИБДД Тюменской области.
Уже известно, что в «семерке» с тюменскими номерами находились два человека, в «Ларгусе» ехали четверо из Башкирии, в «Шкоде» с номером ХМАО находился лишь водитель. В аварии чудом выжили водитель «Шкоды» и 52-летний мужчина. Ехавший на пассажирском сиденье «Ларгуса». Он госпитализирован в областную больницу №20 в селе Уват.
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