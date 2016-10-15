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Начальник ГИБДД Башкирии задержал уфимского мажора-автохама// 15.10.2016
По словам Динара Гильмутдинова, у водителя вообще не было прав.
Уфимского мажора на внедорожнике с правительственными спецсигналами Анвара Сухова задержал сам начальник ГИБДД республики Динар Гильмутдинов, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Лихач привлек свое внимание главного автоинспектора тем, что, включил маячки и сирену, попросил его «освободить» дорогу. Динар Гильмутдинов устроил погоню за «шумахером». Как выяснилось в последствии, за рулем внедорожника был 31-летний Анвар Сухов.
По словам Динара Гильмутдинова, у мужчины не было прав. В то же время он владел тремя элитными иномарками с «не менее элитными номерами», а на одной из этих машин вообще был установлен поддельный номер.
Трех семерок с буквенной частью ХАМ московского региона не существует в природе, заявил Динар Гильмутдинов.
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