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Ученые Уфы провели собрание-митинг против реформы российской науки// 15.09.2016
Они требуют увеличения объема финансирования отрасли.
Фото: Наталья Кузнецова
В уфимском научном центре Российской академии наук сегодня прошло необычное собрание. Его участники назвали это митингом против реформы российской науки и сокращения госфинансирования отрасли. Они заявили, что ситуация становится хуже с каждым днем, и потребовали немедленного увеличения объемов финансирования.
Для своего "митинга" уфимские ученые выбрали самый мирный и комфортный для себя формат. Сотрудники 14 научных организаций Уфы собрались в конференц-зале научного центра. Плакаты с лозунгами висели на стендах около стола президиума. Их можно было назвать кричащими: "Правительство, где поддержка науки?", "Не сыпьте соль на РАН", "Нет содействию реформам науки". Но сами участники акции протеста чинно сидели в рядах зала. Все собрание во многом напоминало научно-практическую конференцию, и было овеяно интеллегентностью. Ни криков с мест, ни призывов к радикальным действиям от выступающих.
Первой выступила председатель объединенного профсоюзного комитета УНЦ Светлана Носорева.
Эта речь была, пожалуй, единственной, в которой чувствовался активный протест. К трибуне никто не рвался. Последующих нескольких выступающих Носоревой пришлось приглашать самой.
- Мы должны быть последовательны в своих действиях, - с присущей всем ученым обстоятельностью заявил научныйруководитель УНЦ Усеин Джемилев.- Самое главное - не разрушить то, что есть. Иначе это ни к чему хорошему не приведет.
Немного более резко звучало выступление руководителя молодежного совета УНЦ Булата Каримова.
Далее последовавало еще несколько выступлений по приглашению, выдержанных и спокойных по стилю. Лица сидящих в зале ученых грустнели. То ли они осознавали безысходность ситуации, то ли устали от выступающих.
- Я хочу напомнить, что собрание проводится по инициативе руководителей профсоюзных организаций, - напомнила Носорева. - Может быть кто-то из них пожелает выступить?
Но никто не пожелал.
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