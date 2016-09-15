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Ученые Уфы провели собрание-митинг против реформы российской науки

Наталья КУЗНЕЦОВА // 15.09.2016
Они требуют увеличения объема финансирования отрасли.

Фото: Наталья Кузнецова

В уфимском научном центре Российской академии наук сегодня прошло необычное собрание. Его участники назвали это митингом против реформы российской науки и сокращения госфинансирования отрасли. Они заявили, что ситуация становится хуже с каждым днем, и потребовали немедленного увеличения объемов финансирования.

Для своего "митинга"  уфимские ученые выбрали самый мирный и комфортный для себя формат. Сотрудники 14 научных организаций Уфы собрались в конференц-зале научного центра. Плакаты с лозунгами висели на стендах около стола президиума. Их можно было назвать кричащими: "Правительство, где поддержка науки?", "Не сыпьте соль на РАН", "Нет содействию реформам науки". Но сами участники акции протеста чинно сидели в рядах зала.  Все собрание во многом напоминало научно-практическую конференцию, и было овеяно интеллегентностью. Ни криков с мест, ни призывов к радикальным действиям от выступающих.

Первой выступила председатель объединенного профсоюзного комитета УНЦ Светлана Носорева
- В 2012 году Владимир Путин обещал довести финансирование науки до 1,7% ВВП страны, - заявила она. - Но на практике финансирование науки постоянно сокращается. Федеральный закон 253 (о Российской академии наук - прим.ред.) фактически свернул шею фундаментальной науке. До последнего времени сотрудники Уфимского научного центра не получали премий и стимулирующих выплат, а только голые оклады. Это стало главной причиной оттока кадров. Ситуация дискредитирует и фактически сводит на нет майские указы президента страны.

Эта речь была, пожалуй, единственной, в которой чувствовался активный протест. К трибуне никто не рвался. Последующих нескольких выступающих Носоревой пришлось приглашать самой. 

- Мы должны быть последовательны в своих действиях, - с присущей всем ученым обстоятельностью заявил научныйруководитель УНЦ Усеин Джемилев.- Самое главное - не разрушить то, что есть. Иначе это ни к чему хорошему не приведет.

Немного более резко звучало выступление руководителя молодежного совета УНЦ Булата Каримова.
- Призываю к конструктивным действиям, - бойко заявил он, - чтобы не получилось так, что просто посидеть в теплом зале и разойтись по домам!

Далее последовавало еще несколько выступлений по приглашению, выдержанных и спокойных по стилю. Лица сидящих в зале ученых грустнели. То ли они осознавали безысходность ситуации, то ли устали от выступающих.

- Я хочу напомнить, что собрание проводится по инициативе руководителей профсоюзных организаций, - напомнила Носорева. - Может быть кто-то из них пожелает выступить?

Но никто не пожелал.
Также чинно и интелллигентно ученые приняли резолюцию, которую планируется направить президенту страны, председателю Совета Федерации и Госдумы, а также президенту Российской академии наук. В ней они требуют не сокращать расходы на науку в этом году, и выполнить указ президента в части доведения доли внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77% ВВП,  в следующем  году довести финансирование фундаментальных научных исследований до уровня не менее 0,22 % ВВП страны. Кроме того, они просят дать им денег для содержания инфраструктуры институтов, а также повысить зарплаты "без скрытых сокращений и прямых увольнений работников науки".
Акции протеста ученых в эти дни проходят по всей России. Видимо, и в защите своих интересов они рассчитывают на системный подход.

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