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Инвалиды Башкирии сдали нормы ГТО// 15.09.2016
В Уфе завершился второй этап фестиваля по физической культуре и спорту "Равные возможности".
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Впервые в Уфе прошел двухэтапный фестиваль по физической культуре и спорту "Равные возможности". Более 100 участников с ограничеными возможностями сдали нормы ГТО. Кто-то отжимался, другие соревновались в меткости, третьи участвовали в забеге. Все получили позитивные эмоции и зарядились позитивом.
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