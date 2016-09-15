Инвалиды Башкирии сдали нормы ГТО

Кристина ДЕЙНЕКО

В Уфе завершился второй этап фестиваля по физической культуре и спорту "Равные возможности".

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Впервые в Уфе прошел двухэтапный фестиваль по физической культуре и спорту "Равные возможности". Более 100 участников с ограничеными возможностями сдали нормы ГТО. Кто-то отжимался, другие соревновались в меткости, третьи участвовали в забеге. Все получили позитивные эмоции и зарядились позитивом.