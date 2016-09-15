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В Башкирии в одномандатных округах осталось 47 кандидатов// 15.09.2016
Об этом заявил председатель ЦИК республики Хайдар Валеев
Фото: Кристина Дейнеко
Избирательная кампания в республике вступила в завершающую стадию. В шести одномандатных борьбу за места в Госдуме продолжают вести 47 кандидатов. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» заявил глава Центризбиркома республики Хайдар Валеев. Всего было зарегистрировано 52 кандидата, из них четверо написали личные заявления об отказе в участии в избирательной кампании, один кандидат выбыл по причине смерти. ЦИК Башкирии выдал 340 аккредитационных удостоверения для представителей 94 СМИ. Журналисты, которые получили специальные бейджи смогут находиться в помещениях для голосования в день голосования, в дни досрочного голосования, присутствовать при подсчете голосов избирателей, а также «производить фото- и видеосъемку в помещениях для голосования, предварительно уведомив об этом» председателя, зампредседателя или секретаря соответствующей комиссии.
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