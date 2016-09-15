Рустэм Хамитов: Только 30-35 процентов дорог в Башкирии соответствует нормативам

Наталья КУЗНЕЦОВА

Глава региона считает, что затраты в этом году большие, но признает, что этого недостаточно.

Фото: Кристина Дейнеко

В Башкирии на ремонт и строительство дорог в этом году направлено 15 миллиардов рублей. Такие данные озвучил глава региона Рустэм Хамитов в своем выступлении в ходе рабочего визита в Куюргазинский район. Это, по его словам, очень значительный объем финасирования, но при этом недостаточный.

- В этом году в дорожное хозяйство будет направлено 15 миллиардов рублей, - сообщил Хамитов. - Никогда ещё дорожное хозяйство Республики Башкортостан таких денег не видело. И даже эти 15 миллиардов рублей не позволяют привести в нормативное состояние всю нашу дорожную сеть. Мы только на 30-35 процентов имеем дорожную сеть, соответствующую нормативному состоянию.

Протяженность дорог в республики Хамитов сравнил с земным экватором. В республике она составляет 56 тысяч километров, а земной экватор – 40 тысяч километров. Этим, как дал понять Хамитов, в том числе и объясняютя проблемы в дорожном хозяйстве региона.

- Но мы работаем, движемся вперёд в этой части, - заверил он. - Критика критикой, работа работой, но надо уметь отделять зёрна от плевел. Понимать, что за один день или год то, что приходило в негодность десятилетиями, сделать невозможно.