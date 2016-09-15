Хамитов: Мы пока с решением демографической проблемы не справляемся

Наталья КУЗНЕЦОВА

Глава региона признал, что население не растет из-за отсутствия жилья и достаточного дохода.

Фото: пресс-служба главы РБ

На большей части территории Башкирии демографическая ситуация очень плохая. Об этом сообщил глава региона Рустэм Хамитов в своем выступлении в ходе рабочего визита в Куюргазинский район. По прогнозам специалистов, в 2025-2028 годах, в республике родится на 15 тысяч детей меньше, если государство ничего принципиально не изменит в своей политике.

- Мы пока с решением демографической проблемы не справляемся, особенно в сельских районах, - отметил Хамитов. - Да, растут наши города: Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск, Октябрьский. А что касается небольших городов, малых и сельских населённых пунктов, то там мы теряем население. У нас уже не редкость районы, которые ещё 10 лет назад имели численность 30 тысяч человек, а сегодня там осталось 18-20 тысяч человек.

По мнению главы региона, демографическую проблему нельзя решить административными методами. Люди не рожают больше детей просто потому, что им не на что жить.

- Можно помогать семьям – материнский капитал, доплаты, помощь малоимущим. Такого рода работа ведётся, но, похоже, что её стимулы не являются главными в том, чтобы в семье появился второй, а тем более третий или четвёртый ребёнок, - добавил Хамитов. - Нет жилья или уровень заработной платы недостаточный для того, чтобы содержать многодетную семью. Среди малообеспеченных семей больше всего многодетных. Там, где появляется третий, четвёртый, пятый ребёнок, там сразу резко падают доходы, обеспеченность семьи, материальное положение.

Как неоднократно сообщала «Медиакорсеть», господдержка многодетных семей в Башкирии в последние несколько лет резко сократилась. Уменьшился размер пособий, кроме того, такие семьи испытывают большие трудности с получением земельных участков.