Квитанции за коммуналку теперь можно получать по электронной почте

Наталья КУЗНЕЦОВА

Для этого надо обратиться в ЕРКЦ Уфы или подать заявку в электронном виде.

Единый расчетно-кассовый центр Уфы запустил сервис по рассылке платежных документов на электронные адреса потребителей. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Для того чтобы воспользоваться новой услугой, нужно подать заявку.

При личном обращении в ЕРКЦ нужно соблюдать следующий порядок:

- вы должны являться собственником или нанимателем жилого помещения;

- написать заявление собственноручно и обязательно указать реквизиты (адрес электронной почты) для доставки квитанций в электронном виде в заявлении, распечатанном сотрудником территориального отделения;

- предоставить копии второй и третьей страниц паспорта, а так же страницы, содержащие сведения о регистрации по месту жительства.

- заверить их своей подписью с указанием даты и надписи "Копия верна" в присутствии сотрудника территориального отделения ЕРКЦ г.Уфы.

- сдать документы сотруднику ЕРКЦ.

Также подать заявку можно в электронном виде. Для этого надо просто зарегистрироваться в личном кабинете на сайте ЕРКЦ.

- на странице нужно указать свой адрес электронной почты.

- сохранить его в системе, нажимая кнопку "Сохранить".