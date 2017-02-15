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В уфимском цирке прокомментировали требование прокуратуры о закрытии// 15.02.2017
В администрации уфимского цирка считают, что опасности для зрителей нет.
Сегодня в уфимских СМИ появилась информация о требовании прокуратуры Башкирии, закрыть столичный цирк. Как пояснили в пресс-службе ведомства, это связано с техническим состоянием здания, в котором проходят представления. В самом же цирке считают, что не всё так плохо.
По словам Шакировой, по планам государственной цирковой компании уфимский цирк должен закрыться на капитальный ремонт в 2018. По сведениям Росгосцирка на капитальный ремонт здания требуется сумма в размере 400 миллионов рублей.
Разговоры о необходимости капитального ремонта уфимского цирка, начались ещё в июне 2014 года, тогда глава Башкирии Рустем Хамитов встречался с главой Росгосцирка Вадимом Гаглоевым и рассказал о готовности помочь с ремонтом.
Уфимский цирк вмещает 2000 зрителей, он начал свою работу в 1968 году, с этого времени в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. В штате организации и входящей в его структуру гостиницы - 115 человек.
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