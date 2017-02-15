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В уфимском цирке прокомментировали требование прокуратуры о закрытии

Константин КЛИМОВ // 15.02.2017
В администрации уфимского цирка считают, что опасности для зрителей нет.

Сегодня в уфимских СМИ появилась информация о требовании прокуратуры Башкирии, закрыть столичный цирк. Как пояснили в пресс-службе ведомства, это связано с техническим состоянием здания, в котором проходят представления. В самом же цирке считают, что не всё так плохо.

- В России 42 цирка, каждый шестой нуждается в капитальном ремонте, среди них уфимский цирк по техническому состоянию на втором месте, есть здания и похуже, - рассказала нашему корреспонденту главный администратор цирка Рима Шакирова. - В 2014 году к нам приезжал Мединский, и глава цирковой компании, они были удивлены состоянием цирка и спрашивали почему мы собираемся закрыться на ремонт.  

По словам Шакировой, по планам государственной цирковой компании уфимский цирк должен закрыться на капитальный ремонт в 2018. По сведениям Росгосцирка на капитальный ремонт здания требуется сумма в размере 400 миллионов рублей. 

Разговоры о необходимости капитального ремонта уфимского цирка, начались ещё в июне 2014 года, тогда глава Башкирии Рустем Хамитов встречался с главой Росгосцирка Вадимом Гаглоевым и рассказал о готовности помочь с ремонтом.

 - Росгосцирку – тяжело это сделать, и нам одним это тоже тяжело. Там, наверное, лет тридцать-сорок ничего такого серьёзного не осуществлялось. Понятно, что дальше так нам нельзя жить и работать – мы готовы участвовать, - сказал в ходе встречи глава Башкирии.

Уфимский цирк вмещает 2000 зрителей, он начал свою работу в 1968 году, с этого времени в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. В штате организации и входящей в его структуру гостиницы - 115 человек.

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