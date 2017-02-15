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Минэкологии Башкирии приостановило работу 24 предприятий// 15.02.2017
Ведомство отчиталось о проверках за прошлый год.
В прошлом году Минэкологии Башкирии приостановило работу 24 предприятий региона, сообщает пресс-служба ведомства. В числе основных причин – отсутствие разрешения на выброс в атмосферный воздух, несоблюдение экологических требований при обращении с отходами.
- В общей сложности проведено более 5,2 тысячи контрольно-надзорных мероприятий, - говорится в сообщении ведомства. - В результате выявлено порядка 4,8 тысяч нарушений природоохранного законодательства. Общая сумма административных штрафов составила 43 миллиона рублей.
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