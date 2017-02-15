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В Уфе музей Нестерова огородили от любой застройки// 15.02.2017
Минкультуры определило границы и режим использования объекта.
Фото: job.rastudent.ru
Вокруг особняка Лаптевых на ул. Гоголя, 27, в котором сейчас находится музей имени Михаила Нестерева отныне запрещено любое строительство. Министр культуры Амина Шафикова подписала приказ о границах вокруг памятника культуры и режиме его использования.
Как следует из документа вокруг старинного здания запрещено не только возведение новых объектов, но и реконструкция существующих.
В границах территории памятника разрешается проводить восстановительные работы, проводить археологические раскопки в масштабах, допустимых законодательством, прокладывать инженерные коммуникации, проводить ремонт дорог.
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