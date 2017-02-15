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СЕГО ДНЯ

В Уфе музей Нестерова огородили от любой застройки

Наталья КУЗНЕЦОВА // 15.02.2017
Минкультуры определило границы и режим использования объекта.

Фото: job.rastudent.ru

Вокруг особняка Лаптевых на ул. Гоголя, 27, в котором сейчас находится музей имени Михаила Нестерева отныне запрещено любое строительство. Министр культуры Амина Шафикова подписала приказ о границах вокруг памятника культуры и режиме его использования.

Как следует из документа вокруг старинного здания запрещено не только возведение новых объектов, но и реконструкция существующих.

В границах территории памятника разрешается проводить восстановительные работы, проводить археологические раскопки в масштабах, допустимых законодательством, прокладывать инженерные коммуникации, проводить ремонт дорог.

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