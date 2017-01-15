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15 января, воскресенье
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В Уфе загорелся пассажирский автобус// 15.01.2017
Пожарным удалось быстро потушить возгорание
Фото: БашДТП
В Уфе 15 января в микрорайоне Сипайлово загорелся пассажирский автобус «ПАЗ». Он направлялся по 272 маршруту и вспыхнул прямо на дороге. На фотографиях и видео с места происшествия видно, как приехавшие на место ЧП спасатели работают на месте инцидента. Причину пожара выясняют дознаватели.
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