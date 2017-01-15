15 января, воскресенье
СЕГО ДНЯ

В Уфе загорелся пассажирский автобус

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 15.01.2017
Пожарным удалось быстро потушить возгорание

Фото: БашДТП

В Уфе 15 января в микрорайоне Сипайлово загорелся  пассажирский автобус «ПАЗ».  Он направлялся по 272 маршруту и вспыхнул прямо на дороге. На фотографиях  и видео  с места происшествия видно, как приехавшие на место ЧП спасатели работают на месте инцидента. Причину пожара выясняют дознаватели. 

 

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