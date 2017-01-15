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15 января, воскресенье
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СЕГО ДНЯ
В Уфе начинается Неделя Звёзд Хоккея// 15.01.2017
Сегодня пройдет первый матч - Кубок Вызова МХЛ.
С 15 по 22 января в столице Башкирии пройдет уникальный хоккейный форум - Неделя Звёзд Хоккея. Поклонники этого вида спорта смогут погрузиться в незабываемую атмосферу.
В воскресенье Уфа примет первое крупное событие– Кубок Вызова МХЛ. На лёд «Уфа-Арены» выйдут сильнейшие представители лиги – лучшие молодые игроки страны. Пока счет в Кубке Вызова МХЛ 5:2 в пользу «Запада». «Восток» уже 3 года не обыгрывал соперников.
С 17 по 19 января в Уфе впервые встретятся спортсмены из России, Италии, Китая и Чехии в рамках Международного Кубка континента по следж-хоккею.
Также 19 января в 19 часов вечера состоится «Матч Звезд Женской хоккейной лиги». Сборную «Востока", которая в большинстве своем состоит из спортсменок фимской «Агидели», будет возглавлять Денис Афиногенов. 21 января пройдет «Мастер-шоу», а 22-го числа в 16.00 прогремит главное событие форума - «Матч Звезд КХЛ».
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