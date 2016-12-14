Башкирия вошла в ТОП-10 медиарейтинга по выполнению "майских указов" по ЖКХ

Наталья КУЗНЕЦОВА

В список лучших регионов по майским указам в сфере госуправления республика не попала.

Башкирия по итогам ноября попала в ТОП-10 рейтинга Медиалогии по майским указам Владимира Путина в сферах ЖКХ. Регион занял четвертое место, набрав 169.16 балла.

Рейтинг составлялся на основе сообщений в СМИ по данной теме.

На первое место вышли Свердловская и Иркутсткая области и Ямало-ненецкий автономный округ.

В аналогичный рейтинг по сообщениям о майских указах в отрасли госуправления регион не вошел. Лидирует в этом списке сосед Башкирии Татарстан.