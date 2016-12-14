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Стивен Сигал подружился с Рустамом Миннихановым - inkazan.ru

Константин КЛИМОВ // 14.12.2016
Президент Татарстана написал, что актер хочет переехать в Казань

Президент Татарии подружился с известным актёром Стивеном Сигалом, сообщает информагентство «Inkazan». Совместное фото появилось в аккаунте главы региона в социальной сети Instagram, такая же фотография появилось на страничке Минниханова в «Вконтакте» с подписью «В Казань переехать хочет». Стоит отметить, что это не первая встреча Минниханова с новоиспечённым гражданином России (в ноябре Владимир Путин дал Сигалу гражданство). Ранее похожие фотографии публиковались на странице президента Татарстана в 2013 году и в сентябре этого года. 

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