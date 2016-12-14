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За проблему жителей пожарного депо в Туймазах взялся омбудсмен Башкирии// 14.12.2016
Рим Каюмов обратился к своему коллеге в Татарстане с целью решить ее через руководство «КАМАЗа».
Уполномоченный по правам человека Башкирии Рим Каюмов обратился к своему коллеге в Татарстане с целью решения проблемы жителей Туймазов, которые живут в пожарном депо. Здание стало предметом конфликта между гражданами и Туймазинским заводов автобеновозов, входящего в группу компаний «КАМАЗ». Предприятие пытается выселить их из здания, под предлогом того, что оно является аварийным. Граждане в свою очередь оспаривают в суде приватизационный план предприятия, по которому депо стало собственностью завода.
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