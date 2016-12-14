В Уфе на этой неделе из-за детских шалостей произошло два пожара

Ольга КОРЗИК

Дети без присмотра взрослых играли с огнем.

Фото: МЧС по РБ

На этой неделе в Уфе из-за детских шалостей произошло два пожара, - сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Первый случай произошел 10 декабря в Орджоникидзевском районе Уфы по улице Богдана Хмельницкого, 125. Родители шестилетнего мальчика спали в соседней комнате, когда их шестилетний ребенок нашел зажигалку и поджег диван.

Второй случай отмечен все в том же районе. 12 декабря по улице Кольцевая, 197 пятилетний мальчик взял зажигалку из ящика с инструментами отца и начал играть ею в ванной комнате. Случайно загорелась корзина с бельем, а затем полностью выгорела ванная комната.

Трагедий в этих случаях удалось избежать – родители успели потушить пожар до приезда огнеборцов.