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14 декабря, среда
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В Уфе на этой неделе из-за детских шалостей произошло два пожара// 14.12.2016
Дети без присмотра взрослых играли с огнем.
Фото: МЧС по РБ
На этой неделе в Уфе из-за детских шалостей произошло два пожара, - сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Первый случай произошел 10 декабря в Орджоникидзевском районе Уфы по улице Богдана Хмельницкого, 125. Родители шестилетнего мальчика спали в соседней комнате, когда их шестилетний ребенок нашел зажигалку и поджег диван.
Второй случай отмечен все в том же районе. 12 декабря по улице Кольцевая, 197 пятилетний мальчик взял зажигалку из ящика с инструментами отца и начал играть ею в ванной комнате. Случайно загорелась корзина с бельем, а затем полностью выгорела ванная комната.
Трагедий в этих случаях удалось избежать – родители успели потушить пожар до приезда огнеборцов.
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