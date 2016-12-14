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В Башкирии брошенные автомобили будут эвакуировать на спецстоянки и утилизировать// 14.12.2016
В Госсобрании-Курултае началась разработка проекта специального типового положения для муниципалитетов.
Брошенные автомобили планируется эвакуировать на специализированные стоянки, а затем утилизировать.
В Госсобрании Башкирии начата разработка специального типового положения. Сегодня его впервые обсудили на заседании экспертного совета по инфраструктурноу развитию.
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