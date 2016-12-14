В Башкирии брошенные автомобили будут эвакуировать на спецстоянки и утилизировать

Наталья КУЗНЕЦОВА

В Госсобрании-Курултае началась разработка проекта специального типового положения для муниципалитетов.

Брошенные автомобили планируется эвакуировать на специализированные стоянки, а затем утилизировать.

В Госсобрании Башкирии начата разработка специального типового положения. Сегодня его впервые обсудили на заседании экспертного совета по инфраструктурноу развитию.

Планируется, что принимать решение об эвакуации будут специальные комиссии, но пока положение не проработано. Как отметила представитель коллегии адвокатов ArtLex Елена Суфиянова, в проекте в частности не определена четко терминология, сроки утилизации и проводить конкретное обсуждение пока рано.