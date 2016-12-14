В Башкирии изменят порядок перемещения машин на спецстоянки

Наталья КУЗНЕЦОВА

Депутаты Курултая предлагают разрешить забирать машины и платить штрафы в течение месяца

Фото: Наталья Кузнецова

В Госсобрании-Курултае сегодня прошло заседание экспертного совета по новому законопроекту об автомобильных спецстоянках, пока принятом в первом чтении. Согласно поправкам в новый законопроект, нарушитель сможет забирать машину и платить штраф течение месяца. Специальные тарифы планируется впоследствии установить в соответствии с методическими рекомендациями госкомтранса.

- Закон направлен, прежде всего, на защиту прав простых граждан, - пояснил заместитель председателя комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Наиль Гизатуллин. - Сколько таких случаев, жалоб, второпях оставили машину около больницы, ее на эвакуаторе увезли. А порой у некоторых приезжих даже денег заплатить нет.

Одновременно принятие нового закона вызывает много вопросов. Прежде всего, как считают многие участники экспертного совета, следует дифференцировать тарифы - для добросовестных граждан и злостных нарушителей. Представитель ГИБДД выразил опасение, что после введения новой нормы, исчезнет ответственность водителей. А владельцы специализированных стоянок опасаются, что не получат денег вообще. По их словам, они и сегодня не могут взыскать деньги, даже при наличии исполнительных листов. В итоге есть риск того, что с принятием закона, стоянки освободятся, а деньги так и не появятся.