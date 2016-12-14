|
14 декабря, среда
|
СЕГО ДНЯ
В Башкирии изменят порядок перемещения машин на спецстоянки// 14.12.2016
Депутаты Курултая предлагают разрешить забирать машины и платить штрафы в течение месяца
Фото: Наталья Кузнецова
В Госсобрании-Курултае сегодня прошло заседание экспертного совета по новому законопроекту об автомобильных спецстоянках, пока принятом в первом чтении. Согласно поправкам в новый законопроект, нарушитель сможет забирать машину и платить штраф течение месяца. Специальные тарифы планируется впоследствии установить в соответствии с методическими рекомендациями госкомтранса.
Одновременно принятие нового закона вызывает много вопросов. Прежде всего, как считают многие участники экспертного совета, следует дифференцировать тарифы - для добросовестных граждан и злостных нарушителей. Представитель ГИБДД выразил опасение, что после введения новой нормы, исчезнет ответственность водителей. А владельцы специализированных стоянок опасаются, что не получат денег вообще. По их словам, они и сегодня не могут взыскать деньги, даже при наличии исполнительных листов. В итоге есть риск того, что с принятием закона, стоянки освободятся, а деньги так и не появятся.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
14.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Девушка из Башкирии сняла уже три фильма
14.12.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии изменят порядок перемещения машин на спецстоянки
14.12.2016 // ФОТОФАКТ
В Уфе возле гимназии №3 прорвало трубу
14.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Ирек Ялалов: Уфу покроют «сети» малых и больших точек притяжения
14.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Опубликована видеозапись начала пожара в памятнике архитектуры в башкирском Белорецке
14.12.2016 // ФОТОФАКТ
В Уфе ведется строительство ледовых городков
14.12.2016 // ПЕРСОНА
Константин Толкачев: Нужно менять закон, чтобы запретить продажу «фанфуриков»
13.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Что стоит за бунтом депутатов Кугарчинского района Башкирии
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте