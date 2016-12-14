В Уфе возле гимназии №3 прорвало трубу

13.12.2016

Сегодня днем пропала 9-летняя школьница Родственники Вероники забили тревогу, когда та не вернулась со школы.

09.12.2016

В Уфе идет заготовка елок В этом году запланировано подготовить для продажи 130 тысяч деревьев.