За «Салаватом Юлаевым» сохранили право выпускать пиво под собственным брендом

Константин КЛИМОВ

Патентная комиссия подтвердила права «Салавата Юлаева» на выпуск пива.

Суд по интеллектуальным правам сохранил за уфимским «Салаватом Юлаевым» товарный знак по классу пиво, сообщает агентство «РАПСИ». Ранее уфимская компания «Бизнесинвестгрупп» подала жалобу на регистрацию за клубом товарного знака, по мнению юристов компании профиль народного героя, изображённый на этикетке срисован с другого товарного знака, принадлежащего «Бизнесинвестгруппе». Президиум суда принял во внимание, что кроме изображения национального героя на этикетке присутствует и «стилизованное изображение» хоккейных клюшек, собранных в пирамиду. По мимо этого судьи указали истцам, на то, что их компания хоть и владеет похожим товарным знаком, но не занимается выпуском продукции.

Напомним, на домашних матчах уфимского «Салавата Юлаева» продажа каких-либо спиртосодержащих напитков запрещена.