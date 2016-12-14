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«Татфондбанк» полностью прекратил выдавать деньги клиентам// 14.12.2016
Крупнейший банк Татарстана приостановил обслуживание клиентов
«Татфондбанк» приостановил расчётно-кассовое обслуживание своих клиентов, сообщает информагентство «Inkazan».
Напомним, ранее отделения банка ввели ограничения по выдачи наличных с счетов вкладчиков, в день клиенты банка могли снять не более 15 тысяч рублей.
В Уфе у «Татфондбанка» работает три отделения и более десяти банкоматов.
Фото: Inkazan
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