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«Татфондбанк» полностью прекратил выдавать деньги клиентам

Константин КЛИМОВ // 14.12.2016
Крупнейший банк Татарстана приостановил обслуживание клиентов

«Татфондбанк» приостановил расчётно-кассовое обслуживание своих клиентов, сообщает информагентство «Inkazan».

- Уважаемые клиенты, с 14 по 17 декабря ПАО «Татфондбанк» приостанавливает расчётно-кассовое обслуживание клиентов для разработки и реализации комплексных мер по восстановлению ликвидности, - говорится в сообщении финансовой организации размещённом в центральном офисе в Казани. - План мер по восстановлению финансовой устойчивости направлен в ЦБ РФ. «Татфондбанк» делает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию».

Напомним, ранее отделения банка ввели ограничения по выдачи наличных с счетов вкладчиков, в день клиенты банка могли снять не более 15 тысяч рублей.

В Уфе у «Татфондбанка» работает три отделения и более десяти банкоматов. 

Фото: Inkazan

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