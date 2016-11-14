Прокурор Башкирии проведет прием граждан в Салаватском районе

Наталья КУЗНЕЦОВА

Граждане смогут обратиться нему с жалобами на местных чиновников.

Прокурор республики Андрей Назаров в эту пятницу, 18 ноября проведет прием граждан в Салаватском районе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Он будет рассматривать вопросы обжалования действий и решений региональных и муниципальных чиновников, а также сотрудников и руководителей местных учреждений и организаций.

Прием состоится в здании администрации Салаватского района по адресу: с. Малояз, ул. Советская, дом 64. Начало в 10.00

Прием осуществляется по предварительной записи по телефонам:

8(34777) 2-08-00, 2-08-01 (администрация Салаватского района),

8(34771)2-11-51, 2-04-58 (прокуратура Салаватского района).

Дополнительная информация представляется по тел.: 8(347) 276-28-46 (прокуратура республики).