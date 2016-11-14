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Прокурор Башкирии проведет прием граждан в Салаватском районе// 14.11.2016
Граждане смогут обратиться нему с жалобами на местных чиновников.
Прокурор республики Андрей Назаров в эту пятницу, 18 ноября проведет прием граждан в Салаватском районе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Он будет рассматривать вопросы обжалования действий и решений региональных и муниципальных чиновников, а также сотрудников и руководителей местных учреждений и организаций.
Прием состоится в здании администрации Салаватского района по адресу: с. Малояз, ул. Советская, дом 64. Начало в 10.00
Прием осуществляется по предварительной записи по телефонам:
8(34777) 2-08-00, 2-08-01 (администрация Салаватского района),
8(34771)2-11-51, 2-04-58 (прокуратура Салаватского района).
Дополнительная информация представляется по тел.: 8(347) 276-28-46 (прокуратура республики).
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