Администрацию Уфы просят расширить дороги в Деме

12.11.2016

В Уфе ледяной дождь сменился сильным туманом В аэропорту задерживаются рейсы, которые должны прибыть в столицу Башкирии

11.11.2016

Выборам измерят температуру В Казани откроется II съезд Российского общества политологов.

10.11.2016

Константин Толкачев поздравил бывших коллег с Днем полиции Председатель Госсобрания Башкирии более 30 лет прослужил в органах внутренних дел.

09.11.2016

Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США Глава российского государства выразил надежду на совместную работу по выведению отношений двух стран их кризиса.

09.11.2016

В Башкирии более пяти тысяч сирот должны получить жилье Сокращению очереди препятствуют нехватка средств и рост судебных решений в интересах детей.