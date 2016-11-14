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Администрацию Уфы просят расширить дороги в Деме// 14.11.2016
Рост числа домов в микрорайоне привел к образованию пробок.
Увеличение домов в уфимском микрорайоне Дема привело к транспортным проблемам. Уфимец обратился в администрацию города с просьбой расширить улицы Дагестанскую и Магистральную.
- Каждое утро и каждый вечер движение на перекрестке ул. Дагестанской и ул. Магистральной из-за узкой проезжей части этих улиц, превращается в сплошную пробку, - пишет уфимец в письме в администрацию города. - Количество автобусов и личного автотранспорта с каждым годом только растёт. А дороги такие же узкие.
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