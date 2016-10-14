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В Уфе состоялось открытие сквера имени Зайнаб Биишевой// 14.10.2016
В церемонии приняли участие чиновники, депутаты, родные поэтессы и горожане.
Фото: ufacity.info
В Уфе сегодня состоялось торжественное открытие сквера народной писательнице Башкирии Зайнаб Биишевой, сообщает пресс-служба администрации города.
Новый сквер расположился по проспекту Октября - перед Уфимским колледжем ремесла и сервиса. Летом здесь велись работы по реконструкции, уложены пешеходные дорожки, высажены рябины, установлено освещение. В сквере установлен бронзовый бюст писательницы высотой 2,8 метра. Он выполнен уфимским скульптором Владимиром Дворником.
С Уфой связана значительная часть жизни и творчества Зайнаб Биишевой. Здесь она написала известные читателям разных поколений рассказы, повести, пьесы, сказки для детей и взрослых и перевела на башкирский произведения русских классиков. Именно в Уфе впервые опубликовано самое значительное произведение Зайнаб Биишевой – трилогия «К свету». Сейчас имя писательницы носит крупнейшее в республике издательство «Китап», улица в Кировском районе и башкирская гимназия №140 в Калининском районе города.
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