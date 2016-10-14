Уфа простилась с основателем комикс-студии «Муха» Виталием Мухаметзяновым

Наталья КУЗНЕЦОВА

Проводить известного режиссера в последний путь пришли друзья, знакомые, коллеги и поклонники его творчества.

Фото: Наталья Кузнецова

В комплексе «Огни Уфы», обычно наполненным музыкой, разговорами и смехом, сегодня царила траурная атмосфера. Здесь проходила прощальная церемония с режиссером, создателем студии «Муха» Виталием Мухаметзяновым.

Звучала грустная музыка, на экранах шли слайды с фотографиями Виталия разных лет. Посреди концертного зала «Колизео» стоял гроб, а на танцполе - друзья, коллеги, знакомые Виталия и просто обычные горожане, которые знали и любили его творчество. Все они пришли сюда, чтобы проводить Виталия в последний путь. Они поочередно подходили к микрофону, чтобы сказать несколько слов об умершем. Большинство из них не могли сдержать слез. В зал люди шли нескончаемым потоком. Многие несли цветы и деньги, чтобы помочь семье Виталия.

- Планы у него всегда были космические, - сказал один из сооснователей студии «Муха» Руслан Сулейманов. - Мы же выросли в другой стране, и все мечтали улететь в космос. Он тоже говорил, что хочет полететь в космос. Так вот я считаю, что он создал свою Вселенную, и ему не надо лететь в космос. То, что он сделал, - это грандиозно.

- Я не имела возможности знать его лично, - призналась журналистка Елена Шарова. - Но это человек, который подарил мне детство и, наверное, профессию. И я хочу сказать ему за это спасибо!

Многие вспомнили Виталия не только как талантливого режиссера, но прежде всего как замечательного человека.

- Я всегда чувствовал его сердце и знаю, что меньше всего он бы хотел, чтобы мы сделали из него кумира, - сказал друг Виталия Дмитрий Кошелевский. - Всем смыслом его жизни было то, чтобы все уважение к нему, которое люди собирали в своих сердцах, они направляли к Всевышнему. От него не шло зло. А когда ты приходил к нему со своим злом, он брал его на себя.

Прощальная церемония завершилась около двух часов дня. После этого гроб с телом Виталия погрузили в катафалк и увезли на Южное кладбище, где он будет похоронен на участке 14 «Аллея славы».