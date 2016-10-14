По факту инцидента с самолетом рейса Сочи-Уфа возбудили дело

Размер ущерба, причиненного ЗАО Авиакомпания «Лайнер», составил не менее 10 млн рублей.

Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту повреждения самолета в результате чрезвычайного происшествия в августе этого года в аэропорту Уфы, сообщает пресс-служба ведомства.

18 августа пассажирский Як-42 авиакомпании «Красавиа» с 118 пассажирами на борту, прилетевший из Сочи в Уфу, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

В результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, однако воздушное судно получило «значительные механические повреждения левого крыла».

Размер ущерба, который нанесен компании – владельцу самолета ЗАО Авиакомпания «Лайнер», оценивается в более 10 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта» (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

- В настоящее время ведется следствие, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, - сообщили в Приволжском следственном управлении. - Параллельно с расследованием уголовного дела проходит служебное расследование Росавиации, заключение которого будет оцениваться следствием, после чего будет проведена авиационная экспертиза.