В минэкологии Башкирии прокомментировали ситуацию с черным дымом в Уфе

Ольга КОРЗИК

В ведомстве заверяют, что угрозы населению и окружающей среде нет.

Фото: Азат Гиззатуллин

Сегодня утром, 14 октября, из трубы Уфимского витаминного завода повалил черный густой дым. Это очень насторожило уфимцев, многие с вопросами стали звонить в министерство экологии, другие бурно обсуждали эту тему в социальных сетях.

В республиканском министерстве экологии пояснили, что угрозы населению и окружающей среде нет.

- Наблюдающееся явление связано с переходом предприятия на мазутное топливо. Это было временной мерой, направленной на бесперебойную деятельность предприятия в период проведения ремонтных работ. В данном случае мазут является резервным топливом и вправе использоваться в исключительных случаях как альтернатива газу, - сообщили в пресс-службы минэкологии Башкирии.