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14 октября, пятница
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СЕГО ДНЯ
В минэкологии Башкирии прокомментировали ситуацию с черным дымом в Уфе// 14.10.2016
В ведомстве заверяют, что угрозы населению и окружающей среде нет.
Фото: Азат Гиззатуллин
Сегодня утром, 14 октября, из трубы Уфимского витаминного завода повалил черный густой дым. Это очень насторожило уфимцев, многие с вопросами стали звонить в министерство экологии, другие бурно обсуждали эту тему в социальных сетях.
В республиканском министерстве экологии пояснили, что угрозы населению и окружающей среде нет.
- Наблюдающееся явление связано с переходом предприятия на мазутное топливо. Это было временной мерой, направленной на бесперебойную деятельность предприятия в период проведения ремонтных работ. В данном случае мазут является резервным топливом и вправе использоваться в исключительных случаях как альтернатива газу, - сообщили в пресс-службы минэкологии Башкирии.
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