Уфимский витаминный завод напугал горожан черным дымом

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Как пояснили на заводе, в котельной сжигали ненужный материал.

Фото: Азат Гиззатуллин

Сегодня утром, 14 октября, примерно в 8.30 местного времени из трубы Уфимского витаминного завода повалил черный дым.

- Был едкий неприятный запах, - рассказал Медиакорсети очевидец, - Сажа летела на одежду. Было ощущение, что что-то горит.

Дозвониться до руководства завода не удалось.

В одном из подразделений предприятия пояснили, что этот дым был из-за того, что «сжигали материал в котельной». Какой именно материал, сотрудники уточнить не смогли, но заверили, что уже все потушено и выбросов никаких нет.