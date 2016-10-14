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14 октября, пятница
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СЕГО ДНЯ
Уфимский витаминный завод напугал горожан черным дымом// 14.10.2016
Как пояснили на заводе, в котельной сжигали ненужный материал.
Фото: Азат Гиззатуллин
Сегодня утром, 14 октября, примерно в 8.30 местного времени из трубы Уфимского витаминного завода повалил черный дым.
- Был едкий неприятный запах, - рассказал Медиакорсети очевидец, - Сажа летела на одежду. Было ощущение, что что-то горит.
Дозвониться до руководства завода не удалось.
В одном из подразделений предприятия пояснили, что этот дым был из-за того, что «сжигали материал в котельной». Какой именно материал, сотрудники уточнить не смогли, но заверили, что уже все потушено и выбросов никаких нет.
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