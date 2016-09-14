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Рустэм Хамитов посетил Бугульчанскую солнечную электростанцию

Наталья КУЗНЕЦОВА // 14.09.2016
Глава региона ознакомился с ходом работы объекта.

Фото: glavarb.ru

Рустэм Хамитов сегодня посетил Бугульчанскую солнечную электростанцию в Куюргазинском районе Башкирии, сообщает пресс-служба главы региона. Ее первая очередь сдана в декабре прошлого года, до конца следующего года планируется построить еще две. Инвестор проект – компания «Хевел» -  намерен вложить в проект 1,6 миллиарда рублей. В дальнейшем планируется построить в регионе сеть таких электростанций.
- Годовой план по Бугульчанской СЭС – 6 ГВт/час, - говорится в сообщении. - С момента пуска станции уже получено 4 ГВт/час. С вводом в эксплуатацию второй и третьей очередей годовая выработка составит 17-18 ГВт/час.Тем самым СЭС сможет обеспечить 60-70 процентов потребности всего района в электрической энергии.
 
В ходе беседы с руководством компании Хамитов отметил, что солнечную электростанцию, возможно, следует построить в зоне Сибая, Баймакского района. Ликвидация дефицита электроэнергии, по мнению главы региона, позволит привлечь в эту зону инвесторов.
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