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Председатель следственного комитета России появился в социальных сетях// 14.09.2016
Александр Бастрыкин создал аккаунты в Facebook и во Вконтакте.
Фото: kremlin.ru
Для председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина личное общение с гражданами относится к большой и серьезной части работы, в том числе он часто общается с людьми, которые пострадали от преступлений, сообщили сегодня в следкоме. Александр Бастрыкин проводит личные приемы граждан во многих городах, там он выслушивает мнения и принимает жалобы граждан на действия следователей.
Чтобы быть еще ближе к народу, Александр Бастрыкин завел аккаунты в социальных сетях Facebook и Вконтакте. Как сообщает пресс-служба следственного комитета республики, теперь Александр Бастрыкин сможет более оперативно продолжать общение с интернет-аудиторией напрямую, и это даст возможность большему количеству граждан высказать свое мнение. Вот его страницы - Facebook и Vk.com.
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