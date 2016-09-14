Председатель следственного комитета России появился в социальных сетях

Злата ЗУКОВИЧ

Александр Бастрыкин создал аккаунты в Facebook и во Вконтакте.

Фото: kremlin.ru

Для председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина личное общение с гражданами относится к большой и серьезной части работы, в том числе он часто общается с людьми, которые пострадали от преступлений, сообщили сегодня в следкоме. Александр Бастрыкин проводит личные приемы граждан во многих городах, там он выслушивает мнения и принимает жалобы граждан на действия следователей.

Чтобы быть еще ближе к народу, Александр Бастрыкин завел аккаунты в социальных сетях Facebook и Вконтакте. Как сообщает пресс-служба следственного комитета республики, теперь Александр Бастрыкин сможет более оперативно продолжать общение с интернет-аудиторией напрямую, и это даст возможность большему количеству граждан высказать свое мнение. Вот его страницы - Facebook и Vk.com.