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Администрация Уфы показала, чем кормят детей в школьных столовых

Наталья КУЗНЕЦОВА // 14.09.2016
Журналистам рассказали, из чего делают и как готовят полуфабрикаты.

Фото: Кристина Дейнеко

Администрация Уфы сегодня показала журналистам, чем кормят уфимских детей в школах. Сообщение о том, что для питания учеников используются полуфабрикаты, в августе вызвало сильное недовольство родителей. Сегодня мэрия совместно с комбинатом уфимского питания решила показать весь процесс – от изготовления до использования в столовой.

Показать, что такое полуфабрикаты для школьников, чиновники решили на примере работы муниципального центра школьного и детского питания (ЦШДП). Это одно из трех предприятий, которое поставляет продукты в столовые школ города. В его ведении 56 общеобразовательных учреждения. Полуфабрикаты пока поставляются в 38 из них. В течение одного-двух лет планируется перевести на полуфабрикаты все школы.

- Полуфабрикаты мы поставляем в столовые, где есть только так называемые доготовочные цеха, - поясняет «Медиакорсети» директор ЦШДП Олег Стороженко. – Там же, где достаточно площадей для хранения и переработки продуктов, мы завозим готовое сырье.

Журналистов пригласили в филиал ЦШДП Октябрьского района города на улице Сипайловской, 16. К приезду прессы, по-видимому, подготовились основательно, как к визиту Роспотребнадзора. Мелкие соринки видны только в углах и на полу.

Пример своей работы центр решил показать в произодственном цеху по производству котлет. В идеально чистом контейнере – сырье. Отборные куски, которые даже дома едва ли захочется пускать на котлеты, настолько они хороши.

Однако работница перед объективами фото- и видеокамер безжалостно пропускает их через мясорубку, в затем отправляет в специальный аппарат на формовку, а после - на заморозку. Большая часть процесса автоматизирована. Чистят, закладывают мясо и выкладывают готовые котлеты работники в перчатках

- В столовых перчатки не требуются по нормам, - поясняют корреспонденту «Медиакорсети». – Перед приготовлением пищи работники моют руки в специальном растворе.

Аналогичным способом в ЦШДП заготавливаются овощные полуфабрикаты. Морковь, лук, картофель, свеклу, капусту чистят и упаковывают в вакуумные пакеты. Срок годности таких полуфабрикатов ограничен, как и охлажденных мясных и рыбных, поэтому их развозят по школам в тот же день.

 

- Наши полуфабрикаты – это не те, которые продают в магазине, они сырьевые - поясняет Стороженко. – Мы поставляем замороженные котлеты, птицу, охлажденные гуляш и рыбу. В столовых их готовят, как обычную еду, а не просто разогревают. Таким образом выполняются требования санитарных норм. Удается избежать дополнительного контакта с пищей в том плане, что поварам не приходится, например, разделывать мясо, чистить грязную картошку.

Как заверили технологи ЦШДП, свои полуфабрикаты они изготавливают строго по ГОСТу и не используют совершенно никаких добавок.

- В магазинных полуфабрикатах множество различных усилителей вкусов, красителей, плюс добавляют сою, именно из-за нее структура готового продукта отличается от натурального мяса, - пояснила одна из сотрудниц ЦШДП «Медиакорсети». -  Мы ничего этого не используем, так как к школьному питанию особенные требования.

Следующий пункт – непосредственно столовая. В качестве примера выбрана школа № 5 на улице Рабкоров, 13. Как и в ЦДШП журналистам показывают идеально чистые контейнеры, кастрюли и выложенные ровными рядами полуфабрикаты.

 

- У нас в школе 2209 детей, - говорит директор школы Альмира Зарипова. – В младших классах в столовой питаются 100 процентов учеников, в средних и старших – 60 процентов. Завтрак одного школьника младших классов сегодня стоит 45 рублей, обед – 50 рублей. Для старшеклассников - 50 и 55 рублей соответственно. С введением полуфабрикатов проблем реально меньше стало, а дети едят охотно.

Так ли это или нет, до конца понять так и не удается. Например, после завтрака, который состоял из гречки, котлеты и какао с молоком, половина тарелок возвращается с остатками еды, а некоторые -  и вовсе не тронутыми.

 

- Я вообще ничего здесь не ем, - говорит корреспонденту «Медиакорсети» пятиклассница Аделя Маметдинова. – Почему? Потому что мне не нравится.

Почему многим детям не нравятся школьные обеды, они пояснить не могут. Возможно, причина в неправильной культуре питания, с детства привитой родителями. Как справедливо замечает Олег Стороженко, если на обед дали бы вредные гамбургеры, то от них, скорее всего, ничего бы не осталось. Хотя возможно, и полуфабрикаты не каждый день делают из того отборного мяса, что показали журналистам.

 

 

 

 

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