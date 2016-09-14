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Башпромбанк присоединят к Уралсибу

// 14.09.2016
Такое решение принял совет директоров 9 сентября.

Фото: Кристина Дейнеко

ПАО «Башкирский промышленный банк» будет присоединен к «Уралсибу», сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на материалы компании. Такое решение было принято 9 сентября на совете директоров уфимского Башпромбанка. Оценивать его акции  будет ЗАО "Российская оценка".

Башпромбанк, по данным портала banki.ru, работает на территории Башкирии. Основное направление деятельности - кредитование физических лиц.  Основным акционером является банк «Уралсиб», которому принадлежит 99,99% акций банка.

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