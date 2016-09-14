Радий Хабиров переходит из администрации Президента РФ в органы исполнительной власти - РБК

Шамиль ВАЛЕЕВ

Уфимец-куратор думских партий - на новом витке карьеры.

Фото: Дмитрий Колпаков

Замначальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике написал заявление об отставке за неделю до единого дня голосования, сообщает сайт РБК. Источники издания предполагают, что выходец из Башкирии перейдет на работу в систему исполнительной власти страны.

Источники ИА "Медиакорсеть" не исключают, что экс-глава администрации Президента Республики Башкортостан (2003-2008 гг.) и экс-директор Института права БашГУ (2002-2003 гг.) может далее работать по основной специальности в юридическом ведомстве, которое возглавляет бывший прокурор Башкирии Александр Коновалов. Однако это лишь одна из версий продолжения его карьеры.

Каждая ступень в политической карьере Радия Хабирова совпадает с драматическими событиями в политической истории Республики Башкортостан. Его назначение в башкирский "Белый дом" на позицию главы администрации пришлось в момент глубокого политического кризиса - режим Муртазы Рахимова сотрясали удары, наносимые его политическими оппонентами Сергеем Веремеенко и Ралифом Сафиным в ходе избирательной кампании 2003 года.

В начале 2005 года Хабирову пришлось лично выйти на площадь перед опустевшим Домом республики, чтобы обьясниться с толпой манифестантов, недовольных монетизацией льгот и режимом Рахимова в целом. В том же году он предотвратил попытку парламентского путча, организованного сторонниками Урала Рахимова с целью захватить власть в Госсобрании республики. Затем он отражал попытки тогдашнего менеджмента БашТЭК поставить под свой контроль уфимский горсовет, уведя его из-под опеки Рахимова-старшего.

В 2008 году его согласованное с Президентом Башкортостана Рахимовым назначение в Администрацию Президента РФ стало поводом для преследований со стороны подконтрольных региональным властям силовиков. Сигналом к атаке стала публикация в Газете.Ру "Преемник Муртазы" от 16 июня 2008 года, которую окружение Муртазы Рахимова восприняло весьма болезненно.

Для того, чтобы сорвать назначение Хабирова в Управление внутренней политики Президента РФ по приглашению заместителя главы АП РФ Владислава Суркова, местная Контрольно-счетная палата и силовики попытались нагородить на него смехотворные обвинения в неуплате налогов за садовый участок, а местная ячейка "Единой России" попыталась исключить его из партии по надуманному поводу. В подконтрольных местным властям СМИ была предпринята попытка развернуть против него кампанию по дискредитации, самой заметной публикацией в которой была статья "На ком шапка горит" в еженедельнике "Уфимские ведомости". Впоследствии издание проиграло суд и выступило с опровержением.

В период между спешным отъездом из Уфы и назначением директором департамента по взаимодействию с Федеральным Собранием Российской Федерации и политическими партиями Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике (июль-август 2008 года), Радий Хабиров дал единственное интервью, из которого стала ясна политическая подоплека наката башкирских властей в его адрес: ("Шансы людей Урала Рахимова занять президентское кресло в Башкирии - нулевые//ИА Regnum, 22 июля 2008 года")

В итоге не без деятельного участия Владислава Суркова его назначение состоялось, к январю 2009 года Радий Хабиров был утвержден в должности заместителя начальника Управления внутренней политики Президента РФ, который курирует взаимодействие президентских структур с парламентскими фракциями и партиями, и его деятельность перешла в непубличную плоскость.

Хабиров, с легкой руки журналиста Элины Билевской назывался прессой в числе преемников Муртазы Рахимова в период 2008-2010 года, наряду с Раилем Сарбаевым и Рустэмом Хамитовым, однако сам никогда на эту тему не высказвался и гипотезы не подтверждал, предпочитая политической борьбе и реализации личных амбициий служение высшим интересам страны. Благодаря такому подходу Хабиров сохранил свою должность и после того, как Владислав Сурков покинул администрацию Президента РФ в 2013 году.

13 марта 2015 году Радий Хабиров был удостоен уникальной и почетной награды дороже иных федеральных - ордена "За верность долгу" Республики Крым. Несмотря на то, что часть биографии кремлевского аппаратчика, касающаяся выполнения особых поручений Президента РФ не афишируется, можно предположить, что немалая доля заслуг в бескровном и четком восстановлении российской государственности на полуострове принадлежит и ему.

Радий Хабиров родился в Ишимбайском районе в 1964 году, кандидат юридических наук, действительный государственный советник 2 класса РФ.