14 сентября, среда
СЕГО ДНЯ

Радий Хабиров переходит из администрации Президента РФ в органы исполнительной власти - РБК

Шамиль ВАЛЕЕВ // 14.09.2016
Уфимец-куратор думских партий - на новом витке карьеры.

Фото: Дмитрий Колпаков

Замначальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике написал заявление об отставке за неделю до единого дня голосования, сообщает сайт РБК. Источники издания предполагают, что выходец из Башкирии перейдет на работу в систему исполнительной власти страны.

Источники ИА "Медиакорсеть" не исключают, что экс-глава администрации Президента Республики Башкортостан (2003-2008 гг.) и экс-директор Института права БашГУ (2002-2003 гг.) может далее работать по основной специальности в юридическом ведомстве, которое возглавляет бывший прокурор Башкирии Александр Коновалов. Однако это лишь одна из версий продолжения его карьеры.

Каждая ступень в политической карьере Радия Хабирова совпадает с драматическими событиями в политической истории Республики Башкортостан. Его назначение в башкирский "Белый дом" на позицию главы администрации пришлось в момент глубокого политического кризиса - режим Муртазы Рахимова сотрясали удары, наносимые его политическими оппонентами Сергеем Веремеенко и Ралифом Сафиным в ходе избирательной кампании 2003 года.

В начале 2005 года Хабирову пришлось лично выйти на площадь перед опустевшим Домом республики, чтобы обьясниться с толпой манифестантов, недовольных монетизацией льгот и режимом Рахимова в целом. В том же году он предотвратил попытку парламентского путча, организованного сторонниками Урала Рахимова с целью захватить власть в Госсобрании республики. Затем он отражал попытки тогдашнего менеджмента БашТЭК поставить под свой контроль уфимский горсовет, уведя его из-под опеки Рахимова-старшего. 

В 2008 году его согласованное с Президентом Башкортостана Рахимовым назначение в Администрацию Президента РФ стало поводом для преследований со стороны подконтрольных региональным властям силовиков. Сигналом к атаке стала публикация в Газете.Ру "Преемник Муртазы" от 16 июня 2008 года, которую окружение Муртазы Рахимова восприняло весьма болезненно. 

 Для того, чтобы сорвать назначение Хабирова в Управление внутренней политики Президента РФ по приглашению заместителя главы АП РФ Владислава Суркова, местная Контрольно-счетная палата и силовики попытались нагородить на него смехотворные обвинения в неуплате налогов за садовый участок, а местная ячейка "Единой России" попыталась исключить его из партии по надуманному поводу. В подконтрольных местным властям СМИ была предпринята попытка развернуть против него кампанию по дискредитации, самой заметной публикацией в которой была статья "На ком шапка горит" в еженедельнике "Уфимские ведомости". Впоследствии издание проиграло суд и выступило с опровержением.

 В период между спешным отъездом из Уфы и назначением директором департамента по взаимодействию с Федеральным Собранием Российской Федерации и политическими партиями Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике (июль-август 2008 года), Радий Хабиров дал единственное интервью, из которого стала ясна политическая подоплека наката башкирских властей в его адрес: ("Шансы людей Урала Рахимова занять президентское кресло в Башкирии - нулевые//ИА Regnum, 22 июля 2008 года") 

В итоге не без деятельного участия Владислава Суркова его назначение состоялось, к январю 2009 года Радий Хабиров был утвержден в должности заместителя начальника Управления внутренней политики Президента РФ, который курирует взаимодействие президентских структур с парламентскими фракциями и партиями, и его деятельность перешла в непубличную плоскость.

Хабиров, с легкой руки журналиста Элины Билевской назывался прессой в числе преемников Муртазы Рахимова в период 2008-2010 года, наряду с Раилем Сарбаевым и Рустэмом Хамитовым, однако сам никогда на эту тему не высказвался и гипотезы не подтверждал, предпочитая политической борьбе и реализации личных амбициий служение высшим интересам страны. Благодаря такому подходу Хабиров сохранил свою должность и после того, как Владислав Сурков покинул администрацию Президента РФ в 2013 году.

13 марта 2015 году Радий Хабиров был удостоен уникальной и почетной награды дороже иных федеральных - ордена "За верность долгу" Республики Крым. Несмотря на то, что часть биографии кремлевского аппаратчика, касающаяся выполнения особых поручений Президента РФ не афишируется, можно предположить, что немалая доля заслуг в бескровном и четком восстановлении российской государственности на полуострове принадлежит и ему. 

Радий Хабиров родился в Ишимбайском районе в 1964 году, кандидат юридических наук, действительный государственный советник 2 класса РФ.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

13.09.2016
В Иглино организуют раздельный сбор отходов
Сейчас ведут работы по оборудованию специальной контейнерной площадки.

13.09.2016
Уфимский рыбак выловил в реке снаряд времён гражданской войны
Опасный улов пролежал в реке Уфимке более 80 лет.

13.09.2016
Глава Минобрнауки заявила о намерении сохранить малокомплектные школы
По мнению Ольги Васильевой, у таких образовательных учреждений «особая миссия».

13.09.2016
Цирк, да и только: в уфимском парке пустили воду в осушённое озеро
Первый этап реконструкции парка Якутова вступил в завершающую стадию.

13.09.2016
Ирек Ялалов - чиновникам: Иногда мы слишком скромно себя ведем
По мнению сити-менеджера, позитивные практики Уфы нужно пиарить активнее.

13.09.2016
МЧС: В Башкирию пришли заморозки
Кроме того, прогнозируется усиление ветра.

13.09.2016
Ялалов - ремонтникам: Буду дубинку в руки брать и по головам стучать
Глава администрации Уфы раскритиковал предприятия жизнеобеспечения за затягивание восстановительных работ.

13.09.2016
Ирек Ялалов: Мы должны уговорить навести порядок в городе
Глава администрации Уфы считает, что в вопросе благоустройства территории города необходимо повышать ответственность предприятий.

12.09.2016
Рустэм Хамитов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Сегодня мусульмане отмечают священный праздник.

11.09.2016
Рима Баталова предложила спортсмену из Беларуси дать орден за российский флаг
В Уфе многократная паралимпийская чемпионка высказалась о Паралимпиаде в Рио.

10.09.2016
В Башкирии ищут двухлетнюю девочку
Ребенок пропал 9 сентября.

09.09.2016
В Петербурге умер писатель из Уфы Марат Басыров
Об этом сообщили его друзья и коллеги.

09.09.2016
Путин назначил нового детского омбудсмена
Павла Астахова сменила Анна Кузнецова.

09.09.2016
Владимир Путин уволил Павла Астахова с поста детского омбудсмена
Сегодня президент России подписал соответствующий указ.

09.09.2016
Ирек Ялалов рассказал, что будет с общественным транспортом в Уфе
По его словам, стоит задача к 2018 году сформировать современную систему общественного транспорта.

09.09.2016
В Уфе в районе затонского моста перекроют движение автотранспорта
Это необходимо для строительства дождевой канализации и укладки асфальта.

08.09.2016
В "Единой России" прокомментировали жалобу своих конкурентов
В партии власти считают, что они не нарушили выборное законодательство.

Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"