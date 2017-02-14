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ОНФ запустил новый проект – Карта убитых дорог// 14.02.2017
Сегодня дан старт проекту.
Фото: Кристина Дейнеко
Сегодня общероссийский народный фронт запустил новый проект, который представляет собой интерактивную карту «убитых» дорог. Об этом рассказали в пресс-службе ОНФ.
Граждане на данной карте www.dorogi-onf.ru смогут самостоятельно отмечать участки дорог ненадлежащего качества, а также голосовать за те дороги, которые, по их мнению, нуждаются в ремонте в первую очередь. Далее, по этим данным планируется составить рейтинги, которые будут направлены в администрации регионов и муниципалитетов. Ожидается, что эти данные должны быть внесены в планы по ремонту на 2017 и 2018 годы.
Как считают в ОНФ, актуальность этого проекта «обусловлена недовольством граждан неудовлетворительным состоянием дорог, высоким уровнем аварийности на дорогах, а также невозможностью для автомобилистов оперативно сообщить о дефектах и необходимости их устранения».
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