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СЕГО ДНЯ

Ирек Ялалов поручил чиновникам подготовиться к большому половодью

Наталья КУЗНЕЦОВА // 14.02.2017
Он подчеркнул, что работу необходимо начинать уже сейчас

Сегодня на утренней оперативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов поручил серьезно подготовиться к половодью. 
- Ситуация сложная, поэтому мы должны готовиться к большому половодью, - сказал он подчиненным. - Не будет - слава Богу, но мы должны быть готовы к самому серьезному половодью. Все должно быть отработано, начиная от функционирования социальных, медицинских, образовательных объектов, заканчивая обучением детей в тех микрорайонах,куда придет большая вода.
Ялалов подчеркнул, что работу противопаводковых штабов, которые уже созданы в каждом районе города, необходимо начинать уже сейчас, причем в ежедневном режиме. 
- В регламенте все прописано. Что делать, вы знаете, - отметил он.

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