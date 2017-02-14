Ирек Ялалов поручил чиновникам подготовиться к большому половодью

Наталья КУЗНЕЦОВА

Он подчеркнул, что работу необходимо начинать уже сейчас

Сегодня на утренней оперативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов поручил серьезно подготовиться к половодью.

- Ситуация сложная, поэтому мы должны готовиться к большому половодью, - сказал он подчиненным. - Не будет - слава Богу, но мы должны быть готовы к самому серьезному половодью. Все должно быть отработано, начиная от функционирования социальных, медицинских, образовательных объектов, заканчивая обучением детей в тех микрорайонах,куда придет большая вода.

Ялалов подчеркнул, что работу противопаводковых штабов, которые уже созданы в каждом районе города, необходимо начинать уже сейчас, причем в ежедневном режиме.

- В регламенте все прописано. Что делать, вы знаете, - отметил он.