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К вопросам демографии нужно подойти серьезно - Ирек Ялалов// 14.02.2017
В Уфе снизилось существенно снизилось количество женщин репродуктивного возраста.
Фото: Наталья Кузнецова
В 2013 в Уфе проживали 115,7 тысяч женщин репродуктивного возраста, в 2016 уже 108,4 тысячи. Пока это не так сильно сказывается на рождаемости. В прошлом году в Уфе естественный прирост составил 5,5 тысяч человек: родилось 18,2 тысяч, а умерло 12,7 тысяч. Однако в дальнейшем по прогнозам ситуация будет ухудшаться.
- Потенциал практически исчерпан, - отметила начальник отдела госстатистики администрации Уфы Оксана Даянова сегодня на утренней оперативке в мэрии.
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов поручил разработать программу по улучшению демографической ситуации в городе, расчитанную на ближайшие пять лет.
- Прошу подойти к этому серьезно, - отметил Ялалов. - Надо понимать, что происходит, может, женщины стали на первый план ставить карьеру, социальные условия, экономический аспект. Это упирается и в вопросы морали нашего общества. Нужно проводить разъяснительную работу с молодежью об истинных ценностях жизни, - сказал он.
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