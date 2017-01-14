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В Уфе в поликлинике, где женщина ползла на рентген, появилось устройство для маломобильных пациентов// 14.01.2017
Устройство удалось найти за неделю.
В Уфе в скандально прославившейся поликлинике №1 при городской больнице №13 появилось устройство для передвижения маломобильных пациентов, сообщает ГТРК Башкортостан.
- Сегодня в уже известной на всю страну поликлинике появился автономный подъемник, который должен доставлять маломобильных пациентов до нужного кабинета на любом этаже. Однако пока он не работает. Персоналу нужно время, чтобы освоить правила безопасности при эксплуатации устройства, сообщает издание.
Напомним, что видео с ползущей на рентген женщиной вызвало большой резонанс во всей стране. Инцидент произошел 10 января в поликлинике № 1 при городской больнице № 13.
Пожилая жительница Уфы Татьяна Меленчук, которой месяц назад сделали операцию после ДТП, с гипсом на ноге вынуждена была ползком добираться до рентген-кабинета, который расположен на втором этаже учреждения. Пандусов в поликлинике нет, а лифт не работает. Видео записала дочь госпожи Меленчук - Ирина Талипова, которая не могла помочь матери из-за того, что ей также сделали операцию на позвоночник. Видео быстро облетело всю страну, его показали на всех федеральных каналах. После этого глава республики Рустэм Хамитов распорядился уволить Радыфа Садыкова, занимавшего должность главврача с 2010 года.
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