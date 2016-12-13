Сегодня днем пропала 9-летняя школьница

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Родственники Вероники забили тревогу, когда та не вернулась со школы.

Фото: соцсети

Сегодня в 12:10 Вероника Лысюк не вернулась со школы. Девочка вышла из учебного заведения по ул Баязита Бикбая, 31/1 и не вернулась. Родители сбились с ног.

Мы связались с родственниками шеольницы. К счастью, сейчас девочка находится дома. Где она была родители не пояснили.