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В Уфе построят ледовый городок, посвященный Матчу звезд КХЛ// 13.12.2016
Он расположится на площади между ТК «Центральный» и УСА «Уфа-Арена».
Власти Уфы приняли решение построить в городе ледовый городок, посвященный Матчу звезд Континентальной хоккейной лиги, который пройдет в Уфе в январе 2016 года. Как сообщили в администрации города, он расположится на площади между ТК «Центральный» и УСА «Уфа-Арена». Здесь планируется разместить «алею спортсменов» – фигуры спортсменов, украшенные светодиодными арками. Также здесь будут расположен лабиринт в виде замка с часами.
- В городке со всех точек будет видна ледовая сцена для выступлений, которая также выполнена в одном архитектурном стиле – в тематике древних замков. Вблизи новогодней елки расположатся функциональные ледовые композиции для фотографирования, - отмечается в сообщении администрации.
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