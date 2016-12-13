В Уфе построят ледовый городок, посвященный Матчу звезд КХЛ

Ольга КОРЗИК

Он расположится на площади между ТК «Центральный» и УСА «Уфа-Арена».

Власти Уфы приняли решение построить в городе ледовый городок, посвященный Матчу звезд Континентальной хоккейной лиги, который пройдет в Уфе в январе 2016 года. Как сообщили в администрации города, он расположится на площади между ТК «Центральный» и УСА «Уфа-Арена». Здесь планируется разместить «алею спортсменов» – фигуры спортсменов, украшенные светодиодными арками. Также здесь будут расположен лабиринт в виде замка с часами.

- В городке со всех точек будет видна ледовая сцена для выступлений, которая также выполнена в одном архитектурном стиле – в тематике древних замков. Вблизи новогодней елки расположатся функциональные ледовые композиции для фотографирования, - отмечается в сообщении администрации.