Владимир Путин пришел на официальную встречу с собакой акита-ину

Кристина ДЕЙНЕКО

Ранее, президенту России собаку подарили власти северо-восточной префектуры Японии.

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился с корресподентами японских СМИ. На интервью он пришел не один, его сопровождала собака породы акита-ину по кличке Юмэ, сообщается на сайте Кремля. Ранее, питомца президенту подарили власти северо-восточной префектуры Японии. Собака в отличной форме, дружелюбна и приветлива.

Иностранные представители СМИ отметили, что были рады встречи с Юмэ, хотя сначала испугались встречи с большоим животным.

- Правильно испугались, потому что Юмэ строгая собака. Очень много народу здесь, камеры работают, софиты светят, фотоаппараты стучат, и она выполняет охранные функции, – отметил Владимир Путин. .