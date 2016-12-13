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Владимир Путин пришел на официальную встречу с собакой акита-ину// 13.12.2016
Ранее, президенту России собаку подарили власти северо-восточной префектуры Японии.
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин встретился с корресподентами японских СМИ. На интервью он пришел не один, его сопровождала собака породы акита-ину по кличке Юмэ, сообщается на сайте Кремля. Ранее, питомца президенту подарили власти северо-восточной префектуры Японии. Собака в отличной форме, дружелюбна и приветлива.
Иностранные представители СМИ отметили, что были рады встречи с Юмэ, хотя сначала испугались встречи с большоим животным.
- Правильно испугались, потому что Юмэ строгая собака. Очень много народу здесь, камеры работают, софиты светят, фотоаппараты стучат, и она выполняет охранные функции, – отметил Владимир Путин. .
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