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13 декабря, вторник
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СЕГО ДНЯ
В Советском районе Уфы пять домов останутся без воды// 13.12.2016
Отключение запланировано на 14 декабря.
Фото: Кристина Дейнеко
Завтра , 14 декабря, пять домов в Советском районе Уфы останутся без холодной воды. Об этом сообщили в администрации города.
Так, с 10:00 до 22:00 воды не будет по следующим адресам:
Ленина, 150/2, 156, 132, 131,
Пермская, 12.
Причины не уточняются.
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