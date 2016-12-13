В Советском районе Уфы пять домов останутся без воды

Ольга КОРЗИК

Отключение запланировано на 14 декабря.

Фото: Кристина Дейнеко

Завтра , 14 декабря, пять домов в Советском районе Уфы останутся без холодной воды. Об этом сообщили в администрации города.

Так, с 10:00 до 22:00 воды не будет по следующим адресам:

Ленина, 150/2, 156, 132, 131,

Пермская, 12.

Причины не уточняются.