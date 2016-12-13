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Судебные приставы Башкирии подвели итоги работы за год

Константин КЛИМОВ // 13.12.2016
Основные производства возбуждались по штрафам ГИБДД.

Фото: Константин Климов

Сегодня судебные приставы Башкирии подвели итоги года, в ходе организованной пресс-службой ведомства встречи с журналистами. Исполняющий обязанности руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Башкирии Луиза Колешина рассказала о том, с чем пришлось столкнутся приставам в этом году. 

По словам Колешиной основные производства возбуждаются по линии штрафов ГИБДД, эта же категория граждан охотнее гасит долги. Также она обратила внимание на то, что в этом году поменялось законодательство, и приставам стало работать проще с должниками по алиментам. 

- Из законодательства убрали понятие злостности, теперь нам достаточно наличие задолженности чтобы привлечь неплательщика к ответственности, - рассказала Луиза Колешина отвечая на вопрос нашего корреспондента. - В случае если должник не оплачивает алименты в течении 2 месяцев, возбуждается административное дело, при повторном нарушении возбуждается уголовное дело. 

За 2016 год было в отношении должников по алиментам возбуждено более тысячи уголовных дел, многие из них уже завершены, а осуждённые получили наказание в виде исправительных работ и арестов. 

Но не обошлось и без "ложки дёгтя", есть и производства по которым приставы не могут взыскать долги. 

- Это связано с тем, что к моменту передачи исполнительного листа в службу судебных приставов, у должника уже нет имущества, оно либо продано, либо переписано на других лиц, - посетовала Колешина. 

После пресс-конференции исполняющий обязанности руководителя службы судебных приставов поблагодарила журналистов за объективное освещение деятельности ведомства, а некоторые из них были отмечены благодарственными письмами.

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